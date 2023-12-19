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GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi - Son Dakika
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GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi

Dün akşam düzenlenen GQ Men of the Year 2023 ödül törenine katılan Burak Özçivit, teşekkür konuşmasında Gazze'de yaşanan zulme dikkat çekti. Oyuncunun "İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum" sözleri alkış topladı.

GQ Men of the Year 2023\'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze\'de yaşanan katliama tepki gösterdi
19.12.2023 - 08:09,  Güncelleme: 08:17
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GQ Men of the Year 2023 ödül töreni, dün akşam İstanbul'da muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin akın ettiği gece eşi Fahriye Evcen ile katılan Burak Özçivit, ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazze'deki katliama tepki gösterdi.

"ÇODUKLARIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BİR DÜNYAYI KABUL ETMİYORUM"

Gecede 10. Yıl Özel İkon ödülünü alan 2 çocuk babası Burak Özçivit, teşekkür konuşmasında "Ben kendi adıma, iki evlat sahibi olarak çocukların öldürüldüğü bir yerde ben hiçbir şekilde böyle bir dünyayı kabul etmiyorum. İnşallah çocukların öldürülmediği bir dünyada buluşmak üzere demek istiyorum. Bu bireysel benim kendi içimden geçen bir düşünce" ifadelerini kullandı. Özçivit'in törene damga vuran sözleri alkış topladı.

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Burak Özçivit, İstanbul, Gazze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi - Son Dakika


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