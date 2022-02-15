Gülay Eralp "Cesaret Çıplaklık da Değil, Çıplak Sesle Şarkı Söyleyebilmektedir"

Kendisinin sahne şarkıcısı olduğu belirten Eralp, son zamanlarda cesur sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken meslektaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gülşen'e bayılıyorum

Ünlü şarkıcı, "Cesaret çıplaklık da değildir asıl cesaret gümbür gümbür şarkı söyleyebilmektir. Cesaret çıplak sesle şarkı söyleyebilmektir. Fakat sanata sanatçıya sınır konmaz. Herkes kendi sınırını bilir diye düşünüyorum. Dolasıyla bunun takdirini verecek olan seyircidir. Elbette ki herkesin bir otokontrol mekanizması var. Herkes kendine yakıştırdığını giyiyor. Bu arada cesur kıyafetler giyenler arasında Gülşen'e bayılıyorum. Onu gerçekten takdirle alkışlıyorum" diye konuştu.

Mini giyemiyorum

Siyah sırt dekolteli kıyafetiyle büyüleyen güzel şarkıcı, "Ben mini elbise daha sahnede giyemedim ancak böyle sırtımı açıyorum. Düzenli olarak spor yapıyorum. Karın kaslarım bile var. Yazın belki bende bikini üstü bir pantolonla sahneye çıkabilirim" dedi.