Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki

14.06.2022 10:16

Gülben Ergen, sahnede düştükten sonra kendisini kaldırmaya çalışan görevlilere "Bırak ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki göstererek "O anda insanın aklına bu nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir?" diyerek tepki gösterdi.

Uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı şarkıcı Serdar Ortaç, son konserinde oturmak istediği sandalye kayınca yere düştü. Yerinden kalkarken geçtiğimiz aylarda konserinde düşen Gülben Ergen'e gönderme yapan Ortaç'a cevap gecikmedi.

"BIRAK BEN GÜLBEN MİYİM?"

MS hastalığıyla mücadele eden 52 yaşındaki Serdar Ortaç, konser esnasında sandalyeden düştü. Tehlikeli bir durum olmadığı için konserine kaldığı yerden devam eden şarkıcı, "Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama güzel düştüm ama... Bırak ben Gülben miyim?" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

GÜLBEN ERGEN'DEN CEVAP GELDİ

Serdar Ortaç'ın tepkisine sinirlenen Gülben Ergen ise Twitter hesabından cevap verdi. Meslektaşına tepki gösteren Ergen, "Sahnede düşerken 'Ben Gülben miyim' demek o anda insanın aklına nasıl gelir? Bilinçaltında yer eden nedir? Geçmişler olsun" dedi.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki

GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz ay Düzcespor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Gülben Ergen, düşmüş ve sonrasında apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Taburcu olduktan sonra yaşadıklarını anlatan şarkıcı, "Meslek hayatım boyunca ilk kez böyle bir şey yaşadım. Tansiyonum çok düştü" demişti.

Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki
Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere "Bırak ben Gülben miyim?" sözleriyle takıldı

4

YORUMLAR
500
Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... Sevenlerini Korkuttu İşte Son Durumu... Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere 'Bırak ben Gülben miyim?' sözleriyle takıldı Konser sırasında yere düşen Serdar Ortaç yardım etmek isteyenlere 'Bırak ben Gülben miyim?' sözleriyle takıldı

Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den konserinde düşünce 'Ben Gülben miyim?' diyen Serdar Ortaç'a tepki - Son Dakika


Son Dakika
10:11 İstanbul semalarında büyüleyici görüntüler! "Süper Ay" tarihi yarımadayla buluştu
09:21 Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
09:20 Curry'nin inanması güç rekoru sona erdi! 233 maç sonra üçlük isabeti bulamadan maç tamamladı
09:17 Şentop'tan polise yumruk atan HDP'li vekile tepki: Dokunulmazlık zırhını suistimal etmesi haddini bilmezliktir, dokunulmazlığı kaldırılmalıdır
09:15 İtalya'da Türk vatandaşlarının hayatını kaybettiği helikopter kazasında belirsizlik sürüyor: Helikopterin karakutusu ortalarda yok
09:03 Bu ülkeye gittiğinizde sakın bir çocuğun başını okşamayın! İşte bazı ülkelerde yanlış anlaşılabilecek davranışlar
08:46 Burak Yılmaz Hollanda yolcusu! Türk iş adamı takımına transfer etmek istiyor
08:41 Miçotakis'i "sert olmaya" iten Türkiye raporu: Denizlere hakim oldular, bölgesel tüm meselelerde varlar
08:25 İran, Türkiye'ye gelen İsrailli turistleri kaçırma planı için harekete geçti! Operasyonu MİT son anda önledi
01:12 Bakan Bozdağ, HDP'li vekilin polise yumruk atmasına tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 10:28:25. #1.12#
SON DAKİKA: Gülben Ergen'den konserinde düşünce "Ben Gülben miyim?" diyen Serdar Ortaç'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement