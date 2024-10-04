Gülben Ergen\'den Serenay Sarıkaya\'ya Narin Güran tepkisi

Magazin

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının evlerinin kapılarını açtığı AD dergisinin Orta Doğu baskısının kapak yıldızı oldu. AD, Middle East dergisi için Rumeli Hisarüstü'ndeki evinde özel pozlar veren oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" dedi.

GÜLBEN ERGEN'İ KIZDIRDI

Eviyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya şarkıcı Gülben Ergen tepki gösterdi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı üzerinden Sarıkaya'ya yüklenen Ergen, "Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülben Ergen'in bu yaklaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Ergen'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da Sarıkaya'ya gereksiz yüklendiğini savundu.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı;