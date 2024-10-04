Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi - Son Dakika
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Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

Gülben Ergen\'den Serenay Sarıkaya\'ya Narin Güran tepkisi

Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetini ilk günden itibaren takip eden ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı Gülben Ergen, eviyle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya'ya konuyla ilgili sessiz kalması üzerinden yüklendi.

04.10.2024 10:09
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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının evlerinin kapılarını açtığı AD dergisinin Orta Doğu baskısının kapak yıldızı oldu. AD, Middle East dergisi için Rumeli Hisarüstü'ndeki evinde özel pozlar veren oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

GÜLBEN ERGEN'İ KIZDIRDI

Eviyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya şarkıcı Gülben Ergen tepki gösterdi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı üzerinden Sarıkaya'ya yüklenen Ergen, "Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülben Ergen'in bu yaklaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Ergen'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da Sarıkaya'ya gereksiz yüklendiğini savundu.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı;

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Abuzer Kadayıf:
    Laf olsun torba dolsun diye bişeyler yazmış 27 8 Yanıtla
  • Murat Yüksel:
    Bence doğru söylemiş 14 12 Yanıtla
  • Serkan Genç:
    tepkini ortaya koy tabiki, ama başkalarının üstünden reklam yapma 17 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Narinin ölümü blr çok gereksiz kişiyi fenomen yaptı o kesin 17 1 Yanıtla
  • Semih Öz:
    yaş ilerledikçe yakın gözlüğünü takıp akşama kadar sosyal medyada geziyor. hayat devam ediyor yapıcak birşey yok 4 1 Yanıtla
  • zeynep tekeli:
    Gülben Ergen haklı.. sanatçılar olarak onlar ses çıkarmalı onların sesi tüm halkın sesi 1 4 Yanıtla
  • Neccom:
    gülen istanbul belediyesinin hatası yüzünden su birikintisinde ölen çocuk için ses çıkartmışmı, 3 0 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci:
    kadın kötü bisey dememiş ki hatta dogru soylemiş dağılın 1 1 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit:
    Katil hala bulunamadı 1 0 Yanıtla
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