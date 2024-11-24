Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika
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Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu

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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Tokyo'da trafik kurallarını ihlal ederek yola atladı ve bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

24.11.2024 17:44
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Şarkıcı Gülben Ergen, bir arkadaşıyla beraber Japonya'nın başkenti Tokyo'ya gitti. Burada işlek bir cadde üzerinde yolun karşısında geçmek isteyen Ergen, basit bir trafik kuralını göz ardı etti.

BİR ANDA YOLA ATLADI

Elinde atıştırmalıklar olan ve kendisini çeken kameraya odaklanan ünlü şarkıcı, sağına ve soluna bakmadan yola atlayınca önüne bir araç çıktı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Araç sürücüsünün dikkatli olması ve korna çalması ise olası bir kazanın önüne geçti. Araç altında kalmaktan son anda kurtulan Ergen'in de kornanın çalmasıyla irkildiği görüldü.

Öte yandan o anlar kameraya yansıdı.

Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Kemal Demir:
    Okumuşun cahili daha tehlikelidir. 11 1 Yanıtla
  • zz_berlin Ja:
    Yaya geçti var oradan niye geçmiyor 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Bu mu haber 7 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Allah beterinden korusun altıma şey edecektim 5 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Görgüsüz ve şımarık atın ölümü arpadan olsun 5 0 Yanıtla
  • Behzat:
    insanın aklıyla dalga geçiyorsunuz. 4 0 Yanıtla
  • Mehmet Pınar:
    Ödüm patladı ölecek diye 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Pınar:
    Ödüm patladı ölecek diye ölse ne yapardık 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    uykumu alamadım bi çay içelim 1 0 Yanıtla
  • Volkan Sağdıç:
    Ahanda Türk bu kadin demiştir şoför 0 0 Yanıtla
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