Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında 'teşekkür' kriz! Takipten çıktı

Şarkıcı Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında yaşanan teşekkür krizi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Gülben Ergen'in kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 56. anaokulunu hizmete açtı. Açılışın ardından Ergen, sosyal medya hesabından destek veren kişilere teşekkür etti.

"CEYLAN AİLESİNE AYIP OLDU"

Ancak bu paylaşımda Ceylan ailesinin adının geçmemesi, Demet Akalın'ın tepkisine neden oldu. Akalın, Ergen'in paylaşımına yorum yaparak "Bir teşekkürü boş geçmişsin sevgili Gülben! Ceylan ailesine ayıp oldu insanlara" ifadelerini kullandı.

"WHATSAPP'TAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİM"

Bu yoruma yanıt veren Gülben Ergen, teşekkürlerini özel olarak ilettiğini belirterek, "Sevgili Demet, okulumuz hayırlı olsun mu demek istedin? Okul parkını yaptıran dostlarının Instagram'dan teşekkür beklediğini düşünemedim. Ben Whatsapp'tan teşekkür etmiştim. Adreslerini yazarsan buradan da edeyim" dedi.

DEMET AKALIN TEKİBİ BIRAKTI

Yaşanan bu olayın ardından Demet Akalın, Gülben Ergen'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı, ancak Ergen'in Akalın'ı takip etmeye devam ettiği görüldü.