Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki 'teşekkür krizi' magazin gündemini karıştırdı - Son Dakika
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Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki 'teşekkür krizi' magazin gündemini karıştırdı

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki \'teşekkür krizi\' magazin gündemini karıştırdı

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane'de bu hafta, Gülben Ergen ile Demet Akalın arasında yaşanan teşekkür krizi yorumlandı. Gülben Ergen'in anaokulu açılışında bazı isimleri anmaması üzerine Demet Akalın'ın verdiği tepki gündem oldu.

05.04.2025 11:12
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Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in Diyarbakır'da açtığı yeni anaokulu sonrası paylaştığı teşekkür mesajında, projeye destek veren bazı isimlerin yer almaması tartışmalara yol açtı. Magazin Bahane programında konuşulan olayda, teşekkür notunda isminin geçmediğini fark eden Demet Akalın'ın sosyal medya üzerinden verdiği tepki dikkat çekti. Anaokulu, "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında, vefat eden Narin Gül adına açıldı ve bu yönüyle oldukça duyarlı bir adım olduğu vurgulandı.

"YAKINLIK VARSA TELEFON AÇARSIN"

Gülben Ergen'in, "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında Diyarbakır'da açtığı anaokulu gündemdeydi. Açılış sırasında teşekkür edilen isimler arasında Demet Akalın'ın dostlarının yer almaması, Akalın'ın sosyal medya üzerinden Gülben Ergen'e tepki göstermesine neden oldu. Bu duruma Gökay Kalaycıoğlu, "Bu kadar yakınsanız, arayıp söylersiniz. Herkesin önünde ayar verilmez. Ben de böyle bir durumda Demet gibi davranırım" sözleriyle tepki gösterdi.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki 'teşekkür krizi' magazin gündemini karıştırdı

"YARDIMLAR GÖSTERİŞ İÇİN Mİ, İÇTENLİKLE Mİ YAPILIYOR?"

Programda yaşanan tartışmada Kalaycıoğlu, yardım projelerinin samimiyetle mi yoksa gösteriş için mi yapıldığını sorguladı. "Yardım ediyorsan karşılığında adının söylenmesini bekleme" diyerek, bu tarz tartışmaların projeye zarar verdiğini belirtti. Hakan Solaker ise bu tür olaylarda insanların duygusal yaklaşmasının doğal olduğunu ifade etti.

Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki 'teşekkür krizi' magazin gündemini karıştırdı

"DEMET AKALIN TÜRÜNÜN SON ÖRNEĞİ"

Programın ilerleyen dakikalarında Gökay Kalaycıoğlu, Demet Akalın için "Bana göre türünün son örneği" yorumunu yaptı. Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın yapı olarak birbirinden çok farklı olduklarını belirten Kalaycıoğlu, "Gülben kolay kolay kavga etmez, Demet daha doğrudan tepkisini gösterir" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu, Demet Akalın, Gülben Ergen, Magazin, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen ile Demet Akalın arasındaki 'teşekkür krizi' magazin gündemini karıştırdı - Son Dakika

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