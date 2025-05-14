Gülben Ergen, katledilen Mattia Ahmet Minguzzi\'nin anısını yaşatacak

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen kaykay sporcusu Matia Ahmet Minguzzi'nin anısı, anlamlı bir projeyle yaşatılacak. Ünlü sanatçı ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Gülben Ergen, genç sporcunun ismini bir anaokuluna vererek onu ölümsüzleştirecek.

AÇILIŞ 17 MAYIS'TA

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, 17 Mayıs Cumartesi günü 58. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nu Bayburt'ta Mattia Ahmet Minguzzi adına açacağını duyurdu.