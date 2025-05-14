Gülben Ergen, katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatacak - Son Dakika
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Gülben Ergen, katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatacak

Gülben Ergen, katledilen Mattia Ahmet Minguzzi\'nin anısını yaşatacak

Kaykay sporcusu Mattia Ahmet Minguzzi, 4 Ocak 2025'te Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Gülben Ergen, sporcunun anısını yaşatmak için Bayburt'ta açılacak 58. anaokuluna onun adını verecek.

14.05.2025 14:34
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak üzere gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen kaykay sporcusu Matia Ahmet Minguzzi'nin anısı, anlamlı bir projeyle yaşatılacak. Ünlü sanatçı ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan Gülben Ergen, genç sporcunun ismini bir anaokuluna vererek onu ölümsüzleştirecek.

AÇILIŞ 17 MAYIS'TA

Çocuklar Gülsün Diye Derneği Kurucusu ve Başkanı Gülben Ergen, 17 Mayıs Cumartesi günü 58. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nu Bayburt'ta Mattia Ahmet Minguzzi adına açacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak Cuma günü yaşanan olayda Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi pazarda alışveriş yaptığı esnada tartıştığı B.B. tarafından 5 yerinden bıçaklanmıştı. Yanında bulunan U.B. ise yerde kanlar içinde kalan Minguzzi'yi tekmelemişti. Mattia Ahmet Minguzzi 14 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi. 18 yaşındaki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Son Dakika Magazin Gülben Ergen, katledilen Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatacak - Son Dakika

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