Gülben Ergen photoshopu abarttı

Şarkıcı Gülben Ergen, önceki akşam İstanbul Nossa Costa 'da verdiği konserinde hem yeni hem eski şarkılarını seslendirdi. Göz alıcı enerjisiyle izleyenlere eğlenceli saatler yaşatan Gülben Ergen, Tolga Çam imzalı iki kıyafetiyle de göz doldurdu.

Şarkılarıyla konuklarına keyifli dakikalar yaşatan Ergen'in basına servis edilen fotoğraflarda photoshop detayı gözlerden kaçmadı.

Ergen, bir çok ünlünün yaptığı gibi photoshop kervanına katıldı. Sahneye yeşil derin bacak dekolteli elbisesiyle çıkan şarkıcının, bacak kısmına photoshop yapılarak inceltildiği dikkat çekti. Ergen, ayrıca yılbaşı gecesinde Ankara'daki Günay Restaurant'ta sahne alacak.