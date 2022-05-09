Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.
Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı.
Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.
Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.
Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.
Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.
Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI! - Son Dakika