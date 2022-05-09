Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI! - Son Dakika

Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI!

Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI!
Son Güncelleme: 09.05.2022 15:28

Düzce'de konser veren Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada bir anda yere kapaklandı. Ambulansa alınan sanatçıya sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bir süre sonra sahneye çıkan Ergen, yeniden rahatsızlanınca konser sona erdi. Gülben Ergen'in daha sonra hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Düzce'de konser için sahneye çıkan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada sahnede fenalaştı.

AMBULANSA TAŞINDI

Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı.

SERUM TAKILDI

Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü. Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı.

Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.

YENİDEN RAHATSIZLANDI, KONSER SONA ERDİ

Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI!

Bir süre sahnede kalan Gülben Ergen, rahatsızlanınca yeniden karavana götürülürken, konser de sona erdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra kendi isteğiyle kolundaki serumla taburcu edildi. İstanbul'a dönen Gülben Ergenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Kaynak: Magazinkolik
Onur BAYRAM
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Son Dakika Magazin Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülben Ergen... SAHNEDE BAYILDI! - Son Dakika
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