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Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı

15.12.2021 15:09
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı

Balıkesir'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tır ile çarpışan otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül'ün (36) yaralandığı kazada hayatını kaybeden sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı (53), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenazedeki o detay dikkat çekti...

İstanbul- İzmir yolu Susurluk mevkisinde meydana gelen kazada Erdal Şeyda Lafçı yönetimindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Lafçı'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde sağ şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan Hepsi Grubu'nun eski solisti Gülçin Ergül yaralanırken, sevgilisi Lafçı ise sıkıştığı araçta hayatını kaybetti.

SEVENLERİNİ HÜZNE BOĞDU

Lafçı'nın cenazesi, gönderildiği İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Öğle namazının ardından Narlıdere Şehitlik Camiinde kılınan cenaze namazına Lafçı'nın ailesi, sevenleri ve iş arkadaşları katıldı.

CENAZEYE KATILAMADI

Kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül ise tedavisi devam ettiği için cenazeye katılamadı.

İREM DERİCİ ÇELENK YOLLADI

Cenazeye birçok çelenk gönderilirken, sanat dünyasından sadece şarkıcı İrem Derici'nin çelenk yollaması dikkat çekti.

Lafçı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığına defnedildi.

Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı

Gülçin Ergül, İstanbul, Otomobil, İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülçin Ergül'ün kazada ölen sevgilisinin cenazesinde dikkat çeken ayrıntı - Son Dakika
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