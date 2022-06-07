Güldür Güldür Show'dan yeni skeç! 6'lı masadaki siyasileri eleştirdiler

Çeşitli skeçlerin konu alındığı Güldür Güldür Show adlı programın 310. bölümüne ait fragmanı yayınlandı. Fragmanın 3. tanıtımında 6'lı masa konu bir skeç yer aldı.
Bir restoranda geçen skeçte CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın oluşturduğu 6'lı masadaki siyasiler canlandırıldı.
Skeçte, CHP liderinin adalet yürüyüşü, Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriklerinin kesilmesi, Saadet Partisi'nin sürekli video paylaşması gibi konulara değinildi. Skecin sonunda ise hesap ödeme için Gültekin Uysal'ı canlandıran kişiden "Herkes oy yüzdesi kadar ödesin" önerisi geldi.
Güldür Güldür ekibi daha önceden de siyasi isimlerle ilgili skeçler yayımlamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın taklit edildiği skeçte koronavirüs vakaları ele alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin canlandırıldığı skeçle ilgili de Bakan Nebati "Keyifle izledim, güldüm ve eğlendim ama gözlerimdeki ışıltıyı göremedim" ifadelerini kullanmıştı.
Güldür Güldür Show'un 310. yeni bölümü Show Tv ekranlarında 11 Haziran Cumartesi günü saat 20.00'de yayımlanacak.
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