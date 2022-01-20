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Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap! - Son Dakika

Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!

20.01.2022 23:16
Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen Saraçoğlu, iddialara cevap verdi. İşte detaylar...

Şarkıcı Deha Bilimlier'in eşini modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup görüştüğü öne sürülmüştü.

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen modacı Gülşah Saraçoğlu, "Deha Bilimlier ile yasak aşk yaşadığınız iddia edildi. 'Yuva yıkan' kadın olarak görülüyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Öyle bir şey yok.Neden beni suçluyorsunuz?" diyerek gözlerden kayboldu.

"BU HABERİ İLK DUYDUĞUMDA GÜLDÜM"

Deha Bilimlier ve Gülşah Saraçoğlu iddiaları duyar duymaz 2. Sayfa'ya bağlandı.

Deha Bilimlier açıklamasında "Üç tane çocuğum var evliyim. İstanbul'daki herkes beni dinlemeye gelir. Benim bu taraflarda bezim yok hepiniz bilirsiniz. Gülşah Saraçoğlu da beni dinlemeye gelir. Önde oturuyordu, mikrofon uzattım sahneme çıktı... Arkadaşım o benim. Anlam veremedik böyle bir şeye. Bu iddiayı çıkaranın Gülşah'la bir problemi olduğunu düşünüyorum. Sahneme gelmesi dışında Gülşah Saraçoğlu ile asla bir yerde bir araya gelmedik. Eşim beni biliyor. Bu bana yapılan bir komplo ve hainliktir. Varsa elinizde bir görüntü yayınlayın kardeşim dedim. Bu haberi ilk duyduğumda güldüm" dedi.

"DEHA YILLARDIR HAYATIMIZDA"

Aynı anda yayına bağlanan Gülşah Saraçoğlu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Böyle bir durumu izah etmenin üzüntüsü içerisindeyim. O kadar fuzuli, yanlış ve yalan bir durum ki. Deha yıllardır hayatımızda ve çok kıymetli bir ailesi olan bir arkadaşım. Kim bunu neden ortaya attı... Sahneye çıktım hatta o sırada yere düştüm, Tiktok'a düştü. Güldük buna. Bir görüntü olduğu söyleniyor, Allah aşkına bana da yollasınlar."

DEHA BİLİMLİER KİMİNLE EVLİ?

Deha Bilimlier, 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma programıyla şöhrete kavuşmuştu. Şarkıcı Deha Bilimlier, Aslı Bilimlier ile evli ve üç çocuk babası. Aslı Bilimlier'in mesleği ise avukatlık.

Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!
Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!
Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!
Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!
Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap!

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Gülşah Saraçoğlu, Nişantaşı, Bomba, Deha, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülşah Saraçoğlu'ndan 'yasak aşk' sorusuna flaş cevap! - Son Dakika
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