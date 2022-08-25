Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI! - Son Dakika

Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI!

Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI!
Son Güncelleme: 25.08.2022 09:36

Şarkıcı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen Soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik

Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI! - Son Dakika


Son Dakika
10:14 Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti
10:14 A Milli Takım ile yolları ayıran Stefan Kuntz'dan ilk sözler: Gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı
09:55 Aydın'da İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti
09:38 Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapan çocuğa beddua eden Gülben Ergen'e tepki yağıyor
09:32 Mansur Yavaş: 65 yaş üstünü ücretsiz taşımayı reddeden özel halk otobüslerine gereken yapılacak
09:25 Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde 10 dakika içinde verdiği kararlarla geceye damga vurdu
08:48 Davutoğlu'ndan, Atatürk'ün fotoğrafıyla uygunsuz hareketler yapan gencin tutuklanmasına tepki
08:45 Starlink Türkiye’de erişime açılıyor mu? Elon Musk'ın talebi sonrası BTK ve SpaceX yetkilileri toplandı
08:44 Polonyalı haddini aştı! Kopenhag'ın kalecisinden Galatasaray maçı sonrası skandal benzetme
08:41 Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in 1 yıldır özel dersler aldığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 10:28:02. #1.13#
SON DAKİKA: Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement