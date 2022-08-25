Gülşen... HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen Soruşturma başlatıldı. Savcılıkça yapılan açıklamada, Gülşen'in kolluk görevlilerince mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde konserde giydiği kıyafetler hayli tartışma yaratan şarkıcı Gülşen'in sahnedeyken İmam Hatip mezunu bir kişi hakkında kullandığı ifadeler ortaya çıktı. Gülşen'in, söz konusu kişiye yönelik "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği duyuldu. Sosyal medya kullanıcıları, Gülşen'in bu sözlerine tepki gösterdi.