Ünlü şarkıcı Gülşen babası Arslan Bayraktar'ın acı kaybıyla sarsıldı. Babasının, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
Geçtiğimiz akşam konser için Batum'a giden Gülşen Çolakoğlu acı haberi alır almaz apar topar ülkeye döndü. Vefat eden Arslan Bayraktar'ın cenazesiyse yarın Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Son Dakika › Magazin › Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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