Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Gülşen\'in acı günü: Babası hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası Arslan Bayraktar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

27.10.2024 12:51
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Ünlü şarkıcı Gülşen babası Arslan Bayraktar'ın acı kaybıyla sarsıldı. Babasının, torunlarını görmek için gittiği Gaziantep'te aniden fenalaştığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gülşen'in babası hayatını kaybetti

KONSER İÇİN BATUM'DAYDI

Geçtiğimiz akşam konser için Batum'a giden Gülşen Çolakoğlu acı haberi alır almaz apar topar ülkeye döndü. Vefat eden Arslan Bayraktar'ın cenazesiyse yarın Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan Karacaömer Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kültür Sanat, Kalp Krizi, 3-sayfa, Magazin, Gülşen, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'in acı günü: Babası hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kemsl:
    artık kızının edepsizligini daha görmez 165 49 Yanıtla
    Mustafa sinan Gercek:
    Sanene? Bi Sen mi kaldın edep verecek ? Sevmek yada nefret etmek zorunda değilsin , kayıtsız kalmayı öğren 2 4
  • Emin Erol:
    çok umurundaydı Gülşen in sanki 105 39 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kahrindan ölmüştür adam.allah rahmet eylesin.kurtuldu bunlari gormekten. 67 29 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yorumlar seviyesizlik ve eğitimsizliğin göstergesi Allah rahmet eylesin gülşen hanım 46 47 Yanıtla
    Mehmet Güven:
    Ferhat esemedin bugün.. 3 1
  • Galatasaray 1905:
    adam vefat etmiş milletin yaptığı yoruma bakın bize ne kızından gülsenden Allah rahmet eylesin buladar basit 57 15 Yanıtla
  • Gökhan Yıldırımkaya:
    Allah rahmet eylesin. Sevenlerine sabırlar diliyorum. 56 16 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    babası gurur duymuştur kızı ile ?????? 39 30 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ŞURAYA BIR TANE DIN TACİRİ, 6 YASINDA KI BEBEĞE NIKAH KIYAN BIRI YAZILSA HEPINIZ BOYLE MI YAZARDINIZ 19 45 Yanıtla
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