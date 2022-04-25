Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

Önceki akşam İzmir 'de sahneye çıkan şarkıcı bu kez korumasının omzuna çıktı, seyircilerin arasına girerek şarkı söyledi.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika › Magazin › Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ! - Son Dakika

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