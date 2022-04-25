Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ! - Son Dakika
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Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

25.04.2022 07:22
Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

İzmir'de sahne alan Gülşen, korumasının omzuna çıkarak seyircilerin arasında şarkı söyledi.

KORUMASININ OMZUNDA ŞARKI SÖYLEDİ

Önceki akşam İzmir'de sahneye çıkan şarkıcı bu kez korumasının omzuna çıktı, seyircilerin arasına girerek şarkı söyledi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Gülşen'in bu anları sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı, binlerce yorum yapıldı.

Kot ve büstiyer tarzıyla beğeni toplayan Gülşen, güvenlik görevlisinin omuzlarında seyircilerin arasında dolaşarak şarkı söyledi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Bu anlar, şarkıcıyı dinlemeye gelen hayranları tarafından anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!

Yine çok konuşuldu

Görüntüler sosyal medyada yayılınca, 1 çocuk annesi şarkıcı, yine çok konuşuldu.

Bir kısım Gülşen'in hareketini gereksiz bulurken, bir kısım ise bu harekette sorun göremedi.

Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ!
YORUMLAR
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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Gülşen... İZMİR FARKI, OMUZLARDA GEZDİ! - Son Dakika

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