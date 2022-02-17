Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllara damga vuran Gülşen, uzun bir süredir konserlerinde tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. Dekolteli kıyafetlerinden dolayı sık sık eleştirilen Gülşen, son sahne aldığı mekanda eleştirilere bir şarkı ile karşılık verdi.

"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ"

İstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyledi. Eleştirilere şarkı üzerinden cevap veren Gülşen, "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" dedi.

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile kombinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.