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Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi - Son Dakika

Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi

17.02.2022 10:15

Uzun bir süredir sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde kendisini eleştirenlere Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyleyerek cevap verdi. Şarkıyı okuyan Gülşen, "Ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" dedi.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllara damga vuran Gülşen, uzun bir süredir konserlerinde tercih ettiği kıyafetleriyle adından söz ettiriyor. Dekolteli kıyafetlerinden dolayı sık sık eleştirilen Gülşen, son sahne aldığı mekanda eleştirilere bir şarkı ile karşılık verdi.

"NAMUSLU GÖRÜNMEK KİMLERE KALMIŞ"

İstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, Sezen Aksu'nun Namus isimli şarkısını söyledi. Eleştirilere şarkı üzerinden cevap veren Gülşen, "Arkadaşlar, ülkemizin şarkısı olabilir bu şarkı. Gerçekten bu şarkıyı ülkemizin şarkısı ilan ediyorum. Namuslu görünmek kimlere kalmış diyerek buraya nokta koymak istiyorum" dedi.

KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Gülşen, son sahnesinde de sarı renk mini bir elbise tercih etti. Elbisesini uzun bir çizme ile kombinleyen şarkıcı, güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi
Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi
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Sezen Aksu, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülşen, kıyafetlerinden dolayı kendisini eleştirenlere Namus isimli şarkıyla cevap verdi - Son Dakika
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