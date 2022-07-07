Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı - Son Dakika
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Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı

07.07.2022 08:34

Dün akşam Alaçatı'da konser veren başarılı şarkıcı Gülşen, sahnedeki danslarıyla dikkat çekti. Sarı elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen, önce bir erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra da sahnede Edis'le kalça dansı yaptı.

Uzun zamandır yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, dün akşam da Alaçatı'daki bir mekanda sevenleriyle buluştu. Konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle gündemden düşmeyen Gülşen, son sahnesinde sarı pul işlemeli uzun bir elbise ve aynı kumaştan bir bandana taktı.

ERKEK ARKADAŞININ KUCAĞINA ÇIKTI

Sarı renkteki kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Gülşen, danslarıyla adından söz ettirdi. Şarkı aralarında seyircilerin arasında gezen sanatçı, bir erkek arkadaşına sarılarak kucağına çıktı. Gülşen'in o anları da konserdeki kişiler tarafından kayda alındı.

Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'la kalça dansı yaptı

EDİS'LE KALÇA DANSI YAPTILAR

Sandalye üzerlerinde yürüyerek şarkılarını seslendiren Gülşen, kendisini dinlemeye gelen Edis'i de sahneye çıkardı. Daha önce birlikte düet yaptığı Edis'le 'Martılar' şarkısını söyledi. Danslarıyla her daim adından söz ettiren Gülşen, Edis'le kalça dansı yapmayı da ihmal etmedi.

Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'la kalça dansı yaptı
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Alaçatı, Gülşen, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı - Son Dakika
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