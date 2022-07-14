Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı - Son Dakika
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Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı

14.07.2022 08:24
Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı

Uzun zamandır konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle konuşulan başarılı şarkıcı Gülşen, dün akşam Alaçatı'da sahnesinde transparan bir elbise tercih etti. Elbisenin içine siyah bir bikini altı tercih eden Gülşen, göğüs uçlarını da bantla kapattı.

Sahnedeki dansları ve kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gülşen'in yoğun konser maratonu devam ediyor. Dün akşam Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan Gülşen, kıyafet tercihiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÖĞÜS UÇLARINI BANTLA KAPATTI

46 yaşındaki Gülşen, dün akşam sahneye parlak transparan bir elbise ile çıktı. Şarkıcı içine siyah bikini altı giyerken üstüne hiçbir şey giymedi. Göğüs uçlarını siyah bantla kapatan Gülşen, konser boyunca hem sevilen şarkılarını söyledi hem de dans etti.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülşen'in iddialı sahneye kıyafeti sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım Gülşen'in sahnede çok güzel göründüğünü söylerken bir kısım da bu kadarının abartılı olduğunu ve Gülşen'e hiç yakışmadığını söyledi.

Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı
Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı
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Son Dakika Magazin Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gülşen, sahneye göğüs uçlarını bantla kapattığı transparan elbiseyle çıktı - Son Dakika
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