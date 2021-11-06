Üye Girişi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi - Son Dakika

Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi

06.11.2021 20:50
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından beldedeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik gençlik şöleni düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediyesi tarafından beldedeki yurtlarda kalan üniversite öğrencilerine yönelik gençlik şöleni düzenlendi.

Gülüç Beldesi sahilinde yer alan sosyal tesislerde gerçekleşen şölene Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş, eşi Işıl Demirtaş, AK Parti Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Fatih Çakır, AK Parti Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtların yöneticileri ile yaklaşık bin kadar üniversite öğrencisi katıldı.

Öğrencilere ekmek arası mangalda sucuk ile ayran ikramı yapılan etkinlikte öğrenciler yaklaşık 3 saat boyunca canlı müzik eşliğinde dans edip eğlendi. Etkinlik sırasında özel bir eğitim kurumu tarafından çekilişle 15 öğrenciye yüzde 75, yüzde 50 ve yüzde 25 indirim hediyesi verildi. Başkan Demirtaş etkinlikte öğrencilerle birlikte piste çıkarak oynayıp eğlenirken, üniversite öğrencilerine her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyledi. Demirtaş konuşmasında, "Gülüç Belediyesi olarak üniversite hayatınızda ne kadar rahat ettirebilirsek ne mutlu bizlere. Belediye Başkanlığı olarak bütün sorunlarınızla yakından ilgileniyoruz. Bu ülkeyi, bu vatanı sizler kaldıracaksınız. Yarın bu ülkenin belediye başkanı, milletvekili, cumhurbaşkanı, memuru, işçisi, ev hanımı sizlerden oluşacak ve bu bayrağı sizler devralıp, sizler dalgalandıracaksınız. ve bu uğurda bizler de sizlere ne kadar yardımcı olabiliyorsak, sizleri ne kadar huzurlu rahat bir şekilde eğitim öğretim yaptırabiliyorsak ne mutlu bizlere. Bundan sonraki etkinliklerimiz sizlerle beraber devam edecek. Bu tesisi sizler için yaptık. WİFİ ağını kuvvetlendirdik, derslerinizi burada yapabilirsiniz. Kafeteryamız sizlere hizmet etmek için açıktır. Burada her türlü imkanlardan yararlanabilirsiniz. Ben akşamları bir vatandaş olarak sizlerin yanlarına oturarak dertlerini dinliyorum. Sizler bize emanetsiniz, huzurlu bir şekilde eğitim öğretim hayatınıza devam etmenizi diliyorum." İfadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi
Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi

Üniversite, Zonguldak, AK Parti, Ereğli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor 20:18 Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi 20:16 Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır 18:04 İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi 17:28 Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak 17:06 Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı
Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi 15:33 Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi 13:43 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler         
20:39
Siyasi söylemler sertleşiyor! Bahçeli'nin Siyasi söylemler sertleşiyor! Bahçeli'nin "AYM kapatılmalı" çıkışı Babacan'ı çok kızdırdı         
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Kandil'i yerle yeksan edeceğim" sözlerine yanıt         
19:37
Dolmabahçe'de bir gol daha! Defansın büyük hatasını yıldız futbolcu affetmedi Dolmabahçe'de bir gol daha! Defansın büyük hatasını yıldız futbolcu affetmedi         
17:51
Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi         
17:26
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı         
13:29
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi Mide bulandıran hareket! Kurye, müşteriye teslim edeceği dondurma kutusunu kasıklarında gezdirdi         
09:21
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 20:54:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gülüç'te üniversiteli öğrenciler gençlik şöleninde eğlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement