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Gülümseten kardan adam hırsızlığı - Son Dakika

Gülümseten kardan adam hırsızlığı

25.01.2022 09:40
Gülümseten kardan adam hırsızlığı

Denizli'de bir arabanın üzerindeki kardan adamı gören üç genç, hatıra fotoğrafı çekildikleri kar adamı çok beğenince kucaklayıp götürdü.

Denizli'de bir arabanın üzerindeki kardan adamı gören üç genç, hatıra fotoğrafı çekildikleri kar adamı çok beğenince kucaklayıp götürdü. İzlediği görüntülerde kardan adamının çalındığı gören vatandaş, sosyal medyadan o anları paylaşarak gülümsetti.

Denizli'de yaşayan Hasan Alp Demirci, kar yağışının ardından çocuklarıyla beraber yaptığı kardan adamı evinin önündeki arabanın üzerine yerleştirdi. Burada bir süre kardan adamı süslemeyle uğraşan Demirci, ardından havanın karamasıyla beraber eve geçti. Ertesi gün sabah saatlerinde telefonuyla güvenlik kamerasına baktığı sırada kardan adamı göremeyen Demirci, görüntüleri incelemeye başladı. Telefonla yavaş yavaş kayıtları izleyen Demirci, bir kişinin kardan adamla fotoğraf çektirdikten sonra kucaklayıp götürdüğünü görünce gülümsemeye başladı. Dışarıya çıktığında kardan adamdan sadece geriye burnunu bulan Demirci, sosyal medyadan paylaşım yaparak kardan adamı aramaya başladı.

"Görüntüleri incelediğimde kardan adamın götürdüklerini gördüm"

Çocukların eylenmesi için kardan adamı yaptıklarını belirten Demirci, "Denizli'ye cumartesi günü kar yağdı. Çok nadiren kar yağdığı için çocuklarımızda hasret kalıyor. Kar yağdığı zaman çocuklarımla parkta küçük bir kardan adam yaptık. Sonra kardan adamı dağıtmasınlar diye evimizin önüne getirdik. Kardan adamı aracın üstüne koyduk. Çocuklar o şekilde eylesinler diye. Sonra sabah telefonda kardan adamı kontrol ederken kardan adamın yerinde olmadığını gördük. Görüntüleri incelediğimde kardan adamın götürdüklerini gördüm. Çocuklar tabi kardan adamı görmeyince kırıldı. Kardan adamı alanlar ilk başta fotoğraf çekiliyor. Sonra galiba çok beğeniyorlar bırakamıyorlar. Daha sonra kucaklayıp götürüyorlar. Karlar gündüz olduğu için erimeye de başladı. Çalınan kardan adamdan geriye sadece burnu kaldı. Eğer kar yağarsa burnu tekrar kullanacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Gülümseten kardan adam hırsızlığı
Gülümseten kardan adam hırsızlığı
Gülümseten kardan adam hırsızlığı

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Hasan Alp, Denizli, kar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gülümseten kardan adam hırsızlığı - Son Dakika Magazin


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