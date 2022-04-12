Gündemden düşmeyen Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor - Son Dakika

Seren Serengil "Sarık takmak gerekiyor mu?" diye sordu, Meriç Erkan'dan cevap gecikmedi

Son birkaç aydır sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen, Ramazan ayı nedeniyle konserlerine ara verdi. Bu süreçte de boş durmayan şarkıcı, yeni bir sektöre girdi.

3 MİLYON LİRA KAZANACAK

Başarılı şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalışan bir giyim markasıyla anlaşma sağladı. Gülşen, anlaşma karşılığına marka için kendi adını taşıyan 50 parçalık özel bir koleksiyon hazırlayacak. Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığında tamı tamına 3 milyon lira kazanacak. Öte yandan Gülşen'in hazırladığı koleksiyonun yaz sezonunda mağazalarda yer alması planlanıyor.

Kaynak: Cnn Türk