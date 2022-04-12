Gündemden düşmeyen Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor - Son Dakika
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Gündemden düşmeyen Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor

12.04.2022 12:18

Ramazan ayından dolayı konserlerine ara veren şarkıcı Gülşen, boş kaldığı süreçte yeni bir işe girdi. Bir giyim markasıyla anlaşan şarkıcı, 50 parçalık kendi adını taşıyan özel bir koleksiyon hazırlayacak. Ünlü isim bu projesinden tamı tamına 3 milyon lira kazanacak.

Son birkaç aydır sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Gülşen, Ramazan ayı nedeniyle konserlerine ara verdi. Bu süreçte de boş durmayan şarkıcı, yeni bir sektöre girdi.

3 MİLYON LİRA KAZANACAK

Başarılı şarkıcı, daha önce Hadise ve Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerle çalışan bir giyim markasıyla anlaşma sağladı. Gülşen, anlaşma karşılığına marka için kendi adını taşıyan 50 parçalık özel bir koleksiyon hazırlayacak. Şarkıcı, 2 yıllık anlaşma karşılığında tamı tamına 3 milyon lira kazanacak. Öte yandan Gülşen'in hazırladığı koleksiyonun yaz sezonunda mağazalarda yer alması planlanıyor.

Gündemden düşmeyen Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor
Gündemden düşmeyen Gülşen, kendi kıyafet koleksiyonunu çıkartıyor

Kaynak: Cnn Türk

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