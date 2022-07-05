Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz - Son Dakika
Üye Girişi

Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz

05.07.2022 14:59
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz

Şimdiler de ikinci çocuğuna 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Amine Gülşe, ailesi ile birlikte Kapadokya'ya gitti. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşan Gülşe, karnı burnunda pozlarını da yayınladı.

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil ile güzel manken Amine Gülşe 2019'da muazzam bir törenle nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerinden bir tane Eda adında kızları olan çift şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor. Son olarak 6 aylık hamile olan güzel manken karnı burnunda olduğu kareleri sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı.

KARNI BURNUNDA POZ

Şimdilerde 5,5 aylık hamile olan Amine Gülşe, gittiği Kapadokya tatilinden kareleri 3.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Fiziğiyle her daim dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki Amine Gülşe 'nin belirginleşen karnı da dikkat çekti.

Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz

GÖRÜMCESİYLE GÖBEK ATTI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gülşe, geçtiğimiz günlerde görümcesinin Almanya'daki düğününe katıldı. Oyuncu, karnı burnunda haliyle görümcesiyle karşılıklı göbek attı. Güzel oyuncunun çiftetelli oynadığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz
YORUMLAR
500
Mine Tugay, 'Neden hep yalnızsın?' sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum Mine Tugay, 'Neden hep yalnızsın?' sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi Tanga bikinisiyle spor yapan Ece Seçkin, kalçasını şeftali emojisiyle sansürledi Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz

Amine Gülşe, Mesut Özil, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Seçim anketlerinin ortalaması alındı! Araştırma şirketlerine göre AK Parti ile CHP'nin oy oranı birbirine çok yakın
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 15:03:51. #1.13#
SON DAKİKA: Güzel oyuncu Amine Gülşe'den karnı burnunda poz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement