Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan başarılı oyuncu Müge Boz, 2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl Vina adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan çift, ikinci bebeklerini beklediklerinin müjdesini verdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEBRİK YORUMU YAĞDI

Daha önce yaptığı açıklamalarda 2. çocuğa hep yeşil ışık yakan Müge Boz, Intagram hesabından yayınladığı videoda hamile olduğunu duyurdu. Kızı Vina ve eşine hamilelik haberi verdiği anların bulunduğu bir video yayınlayan oyuncu "Size bir haberimiz var" ifadelerini kullandı. Müge Boz'un paylaşımına Özge Özpirinçci, Onur Büyüktopçu, Berfu Yenenler, Anıl Altan, Gamze Erçel ve Çağla Şıkel gibi isimlerden tebrik yorumu yağdı.