Güzellik kraliçesi adaylarının deniz keyfi

Kemer'de 40 ülke güzelinin katıldığı ve bu yıl 15'incisi düzenlenen Miss Aura International Güzellik Yarışması için Rixos Sungate Otel'de kampa giren kraliçe adayları, 3 Ekim'de yapılacak final gecesi öncesinde ören yerleri, yat turu, Kapadokya gezilerine de katılacak.

Final gecesi için hazırlıklarını sürdüren adaylar, buldukları boşluklarda ise hava sıcaklığının 30 derece hissedildiği Kemer'de denizin keyfini çıkartıyor.