Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı - Son Dakika
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Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı

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Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında ilginç bir olay yaşandı. İddialı adaylardan biri olan Myanmar güzeli Thae Su Nyein, ikinci güzel seçilince sinir krizi geçirdi. Sonuçların açıklanmasının ardından sahnede gözyaşlarına boğulan Nyein, korumaların yardımıyla sahneden indirildi. Yarışmanın organizatörlerinden yapılan açıklamada, Nyein'in 'uygunsuz davranışları' nedeniyle ikincilik tacının geri alındığı duyuruldu.

30.10.2024 17:22
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Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında yaşanan olay, dünya gündemine bomba gibi düştü. En iddialı adaylardan biri, yarışma sonucu açıklanınca sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içinde zorlukla sahneden inerken başından tacı alınan güzel, ayakta durmakta güçlük çekti, oradaki görevliler tarafından taşındı. Tayland'da düzenlenen Miss Grand International güzellik yarışmasında büyük bir olay yaşandı. Yarışmada Hindistan temsilcisi Rachel Gupta tacın sahibi olurken, Myanmar güzeli Thae Su Nyein, birinciliği kazanamayınca sinir krizi geçirdi.

Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı

YARIŞMA YÖNETİMİ TAVİZ VERMEYECEĞİNİ AÇIKLADI

Sonuçların açıklanmasının ardından sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Nyein, korumaların yardımıyla sahneden indirildi. Yarışmanın organizatörlerinden yapılan açıklamada, Thae Su Nyein'in "uygunsuz davranışları" nedeniyle ikincilik tacının geri alındığı belirtildi. Böylece Miss Grand International'da Myanmar temsilcisinin yaşadığı kriz, yarışmanın en çok konuşulan olayı haline geldi. Thae Su Nyein'in yaşadığı duygusal anlar ve ardından tacının elinden alınması, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Yarışma sonucuna dair tartışmalar sürerken Miss Grand International yönetimi ise kararlılığını koruyarak yarışma kurallarına uygun olmayan davranışlara taviz verilmeyeceğini belirtti.

Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı
Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı

Kültür Sanat, Myanmar, Tayland, 3-sayfa, Magazin, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Bu yarismalari ortadan kaldirin 41 5 Yanıtla
  • Coronaci :
    Guzellik yarismasi nedir ya 25 5 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Bütün kızlar güzel. Yasaklasınlar bu yarışmaları.Çirkin kadın yoktur.Hepsinin bir güzelliği vardır.Kiminin fiziği, kiminin gönlü,kiminin bakışları,kiminin gülüşü.Kiminininde merhametli oluşu güzeldir.. 24 1 Yanıtla
  • Khin Su:
    miss grand international organizasyon çok yalan . zaten kız kendinsı çekilmiş . 14 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Güzellik yarışmasında birinci olamayınca sinir krizine giren adayın tacı geri alındı - Son Dakika
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