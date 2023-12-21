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Güzide'ye iyi haber, Sezai endişeli - Son Dakika
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Güzide'ye iyi haber, Sezai endişeli

Güzide, hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralandığı bir dönemde iyi bir haber alır. Sezai ise ilişkisini onarmaya çalışırken endişe verici haberlerle karşılaşır. Sezai, kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. İpek, Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşarken kendine güçlü bir yandaş bulur. Ozan, babasıyla ilgili yeni bir keşif yapar. Tarık'ın hamlesi, Yeşim ile ilişkisinde güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz ortaya çıkar ve Mualla'nın onu gönderme kararı alması gerekir. Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk, beklenmedik bir yakın tarafından desteklenir. Oylum ise sırrını saklamakta zorlanır ve sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer. Selin, Tolga'yı bir kez daha kaybetmekle yüzleşir ve büyük bir karar alır. Tolga ise yeni bir hayal kırıklığıyla karşı karşıyadır.

Güzide\'ye iyi haber, Sezai endişeli
21.12.2023 - 03:13,  Güncelleme: 03:15
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50.Bölüm Özeti:

Hayatına aldığı insanlar tarafından sık sık yaralanan Güzide sonunda iyi bir haber alır. Güzide ile ilişkisini onarmaya çalışan Sezai ise endişe verici haberlerle yüzleşir.

Sezai yeni bir bilginin ışığında kızının gerçek yüzünü görmeye başlar. Azra'yla şiddetli bir yüzleşme yaşayan İpek, kendine daha güçlü bir yandaş bulur.

Ozan babasıyla ilgili yeni bir keşifte bulunur. Tarık'ın bir hamlesi Yeşim ile ilişkisindeki güç dengelerini değiştirir. Dicleli ailesinin geçmişinden bir yüz tekrar ortaya çıkınca onu göndermek Mualla'ya kalır.

Kahraman'ın Oylum'a duyduğu aşk beklenmedik bir yakını tarafından desteklenir. Bu sırada sırrını saklamakta gittikçe zorlanan Oylum, sevdiklerinin tavsiyelerine uyarak kalbinin sesini dinlemekten vazgeçer.

Selin, Tolga'yı bir kez daha kaybetmekle yüzleşince büyük bir karar alır. Aklı sadece Oylum'da olan Tolga'yı ise yeni bir hayal kırıklığı beklemektedir.

Kaynak: Magazinkolik
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