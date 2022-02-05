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Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten Çırağan Sarayı eleştirilerine yanıt - Son Dakika

Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten Çırağan Sarayı eleştirilerine yanıt

05.02.2022 21:13
Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten Çırağan Sarayı eleştirilerine yanıt

Kendisinden 25 yaş küçük haber spikeri Mehtap Özkan'la dünyaevine giren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması nedeniyle yapılan eleştirilere ve servet suçlamalarına yanıt verdi. Düğün yapılmadığını, aile arasında sade bir nikah düzenlendiğini ifade eden Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen bir törenle 32 yaşındaki haber spikeri Mehtap Özkan'la evlendi. Çiftin arasında 25 yaş fark olması sosyal medyada gündem olurken, törenin Çırağan Sarayı'nda yapılması da bir o kadar eleştirildi.

"DÜĞÜN YAPMADIK, AİLE ÜYELERİYLE SADE BİR NİKAH YAPTIK"

Tepkilere yanıt bizzat Gürsel Tekin'den geldi. Düğünün sarayda yapılması nedeniyle eleştirilerde bulunan sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç'a cevap veren Tekin, "Düğün yapmadık, sade bir nikah yaptık. 8 kişilik aile bireyleri ve biz ikimiz" diyerek yanıt verdi. Sonuç, kendisine gelen bu mesajları hesabından paylaştı.

Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten hakkındaki eleştirilere sert tepki
Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten hakkındaki eleştirilere sert tepki

SERVET ELEŞTİRİLERİNE SERT YANIT

Servetiyle ilgili eleştirilere ise sert tepki gösteren Tekin, "Servet düşmanı değilim ama servetim yok. Kirli medya, benimle ilgili servet sorgulaması yapacaksa çok kolay. Girsinler sicilime, her şeyi görebilirler." dedi.

Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten hakkındaki eleştirilere sert tepki


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Gürsel Tekin, Jahrein, CHP, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten Çırağan Sarayı eleştirilerine yanıt - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Haber spikeri Mehtap Özkan'la evlenen Gürsel Tekin'ten Çırağan Sarayı eleştirilerine yanıt - Son Dakika
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