Ünlü boksör Sinan Ulutürk, olaylı boşanma sürecini anlattı: Eşim azmettirdi, yasak aşkı annemi dövdü - Son Dakika
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Ünlü boksör Sinan Ulutürk, olaylı boşanma sürecini anlattı: Eşim azmettirdi, yasak aşkı annemi dövdü

22.08.2022 15:53
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Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan ünlü boksör Sinan Ulutürk, olaylı bir şekilde süren boşanma davasından bahsetti. Eşinin dış gebelik yaptığını ancak kendisinin "Bebek katili ilan edildiğini anlatan Ulutürk, eşinin yasak aşkıyla bir olup annesine şiddet uyguladığını da söyledi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü boksör Sinan Ulutürk oldu. Ulutürk, kendisinden 10 yaş büyük olan sunucu eşi Leyla Süleymanova ile olaylı devam eden boşanma sürecinden bahsetti.

Ulutürk, Kalaycıoğlu'nun "Hırçın bir adam mısın?", "Güzellik kralı olma fikri nereden çıktı?", "Ringde her şeyin bittiğini düşündüğün bir darbe aldın mı?", "Neden 22 yaşında evlendin?", "İlişkide kendini evliliğe mecbur mu hissettin?", "Eski eşinin çocuğuyla aran nasıldı?", "Evlilikte neler yaşadın?" ve "Evlilikte her şeyi üstlenecek kadar neden bu kadar teslim oldun?" sorularına da içtenlikle yanıt verdi.

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Son Dakika Magazin Ünlü boksör Sinan Ulutürk, olaylı boşanma sürecini anlattı: Eşim azmettirdi, yasak aşkı annemi dövdü - Son Dakika


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