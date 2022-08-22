Ünlü boksör Sinan Ulutürk, olaylı boşanma sürecini anlattı: Eşim azmettirdi, yasak aşkı annemi dövdü

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü boksör Sinan Ulutürk oldu. Ulutürk, kendisinden 10 yaş büyük olan sunucu eşi Leyla Süleymanova ile olaylı devam eden boşanma sürecinden bahsetti.

Ulutürk, Kalaycıoğlu'nun "Hırçın bir adam mısın?", "Güzellik kralı olma fikri nereden çıktı?", "Ringde her şeyin bittiğini düşündüğün bir darbe aldın mı?", "Neden 22 yaşında evlendin?", "İlişkide kendini evliliğe mecbur mu hissettin?", "Eski eşinin çocuğuyla aran nasıldı?", "Evlilikte neler yaşadın?" ve "Evlilikte her şeyi üstlenecek kadar neden bu kadar teslim oldun?" sorularına da içtenlikle yanıt verdi.