Habertürk Tv'de İlginç Anlar! Habertürk Sunucusu Hülya Hökenek'in Eşi Bakın Kim Çıktı - Son Dakika

Habertürk sunucusu Hülya Hökenek ile Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel arasındaki karşılıklı iltifatlar yüzleri gülümsetti.

KARŞILIKLI İLTİFATLAR

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Kar çok güzel yağıyor şu an." dedi. Bunun üzerine araya giren Hülya Hökenek, "Sen de çok güzel görünüyorsun" şeklinde yanıt verdi.

Daha sonra Hüseyin Öztel, "Sen daha güzel görünüyorsun, beyaz beyaz kar gibi" diyerek gündem yarattı.

Snob Magazin'de yer alana haber göre; Sosyal medyaya damga vuran bu diyaloğun ardından Hülya Hökenek'in evli olduğu ortaya çıktı.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

44 yaşındaki sunucu Hülya Hökenek'in Kamer İncedursun ile evli olduğu ortaya çıktı.

EKRAN ÖNÜNDE EŞİNİN SOYADINI KULLANMIYOR

Hülya Hökenek'in evli olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü sunucu ekranda eşinin soyadı olan 'İncedursun'u kullanmıyor.

Hüseyin Öztel ise Zeynep Mengi ile evli. Çiftin bir çocuğu bulunuyor.

HÜLYA HÖKENEK KİMDİR?

Sunucu Hülya Hökenek 1978 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Şırnak'ta tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon bölümünde okudu.

Daha sonra Akademi İstanbul'da Radyo Televizyon Sinema bölümünden mezun oldu. Kariyerine ilk olarak okul yıllarında tanıştığı Fatih Altaylı aracılığı ile Kanal D'de başladı. Gazetecilik yıllarında Fatih Altaylı'nın Tek Tek programında muhabirlik yaptı. Burada görev yaptığı sırada Güneydoğu'da özel röportajlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Fatih Altaylı'nın Abdullah Öcalan ile 1997 yılında Beyrut'ta yaptığı röportaj esnasında yanında bulundu.

Hökenek, daha sonraki yıllarda Kuzey Irak'a giderek Mesut Barzani ile yaptığı röportajla dikkatleri üzerine çekti. Kanal D'den sonra BRT kanalında çalışmaya başladı. BRT'nin kapanmasıyla birlikte onun da kariyer hayatında değişiklikler yaşandı.

TRT Haber'de yaklaşık 7 yıl çalıştı. 2018 yılından bu yana ise Habertürk'te çalışıyor.

Şu ana kadar sunduğu programlardan bazıları ise şunlardır: Habertür'te Gündem, Habertürk'te Gün Ortası, Habertürk'te Enine Boyuna.