Hadise aile fotoğrafına girdi

Hadise, iki gün önce iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. Çiftin, kısa süre sonra nikah masasına oturacağı söyleniyor.

Bebek bile düşündükleri iddia edilen ikili, iş insanının kardeşinin düğününe katıldı. İş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar ile Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğün törenlerine şarkıcı da katıldı. Hadise'ye kardeşi Derya Açıkgöz'de eşlik etti.

Hadise, gece sonunda çekilen aile fotoğrafına da girdi.