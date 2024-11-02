Hadise'den "Dilber"li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba - Son Dakika
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Hadise'den "Dilber"li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Hadise\'den "Dilber"li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

Geçtiğimiz hafta 39 yaşına basan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımında İnci Taneleri dizisinin fenomen karakteri Dilber'e gönderme yaptı. Dilber'in meşhur kıyafetini giyen Hadise paylaşımına, "Dilber, evin barkın yok mu? Yok!" notunu düştü.

02.11.2024 18:49
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Şarkıcılığının yanı sıra yakında yayınlanacak "Esas Oğlan" adlı romantik komedi dizisiyle de oyunculuğa adım atan Hadise, son günlerde dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. İlişkinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

HADİSE, DİLBER'E GÖNDERME YAPTI

22 Ekim'de 39 yaşına basan Hadise, paylaşımında "İnci Taneleri" dizisinin fenomen karakteri "Dilber"e göndermede bulundu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.

Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba
Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba
Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba

İnci Taneleri, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemsl:
    inadına edepsizligi gözümüze sokuyorlar. bir şey dediğin zaman da ;bu ülke laiktir laik kalacak,diyorlar. hezeyan! 45 7 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Dilber ler senin kadar şanslı değil ne yazık ki . 19 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu hadiseyi bakan yapmak lazım yakışır 3 5 Yanıtla
  • Murat Saka:
    Dilver 6 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Harikasın fıstık 3 1 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Dilberrrrr!!! 3 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yağ tulumu 0 1 Yanıtla
  • Mahmut deniz:
    Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ahlaksızların sözünün para ettiği bir dünya 0 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Senin ben pıttığını yerim 0 0 Yanıtla
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