Şarkıcılığının yanı sıra yakında yayınlanacak "Esas Oğlan" adlı romantik komedi dizisiyle de oyunculuğa adım atan Hadise, son günlerde dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor. İlişkinin yaklaşık 2 aydır devam ettiği öğrenilirken, ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
22 Ekim'de 39 yaşına basan Hadise, paylaşımında "İnci Taneleri" dizisinin fenomen karakteri "Dilber"e göndermede bulundu. Ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma "Dilber, evin barkın yok mu? YOK!" notunu düştü.
Son Dakika › Magazin › Hadise'den 'Dilber'li gönderme! Giydiği kıyafet de sözleri de bomba - Son Dakika
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