Hadise\'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

Magazin

Sahnede tercih ettiği cesur kıyafetlerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Hadise, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sahneye kırmızı leopar desenli bir tulumla çıkan Hadise, eleştirilere de cevap verdi.

Konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Hadise, eleştiriler için de "Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" dedi. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise, konser sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Harbiye... Ne desem az, sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.