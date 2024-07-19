Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor - Son Dakika
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Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

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Son zamanlarda konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerden dolayı eleştirilen Hadise, Harbiye konserinde kırmızı uzun kollu bir tulum tercih etti. Gelen eleştirilere sahnede cevap veren Hadise, ''Konu açıklık demekte değil, kafada bitiyor'' dedi.

19.07.2024 11:48
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Sahnede tercih ettiği cesur kıyafetlerle sık sık eleştirilerin hedefi olan Hadise, dün akşam Harbiye'de konser verdi. Sahneye kırmızı leopar desenli bir tulumla çıkan Hadise, eleştirilere de cevap verdi.

Konserinde sevilen şarkılarını söyleyen Hadise, eleştiriler için de "Yok dekolte giymesinler, şu olmasın. Bunun açıklıkla hiç alakası yok. Bence ben şu an kapalı ve gayet seksiyim. Konu açıklık demekle değil de kafada bitiyor. Biliyorum hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz" dedi. Şarkıları ve danslarıyla adından söz ettiren Hadise, konser sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Harbiye... Ne desem az, sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
Hadise\'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor

Hadise, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yunuss Bayern: Şuna “cesur” kıyafetler demeyelim artık . Açık açık söyleyin adını “Cehenneme odun taşıyan kıyafet “ 14 1 Yanıtla
  • Levent Biran: ne güzel.iste inşaallah artık hiç açık giyinmez . 7 1 Yanıtla
  • Mahmut ARSLAN: özgür ülke kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece istediğini yapar, kadın giyerse giyer kendisine kime ne ki 1 4 Yanıtla
  • Zafer El: Aynı kelimeleri biraz edepli giyinip sarf edebilirsiniz Hollanda'da istediğiniz şekilde giyine bilirsiniz sadece eleştiri 2 2 Yanıtla

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