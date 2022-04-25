Hadise... HAMİLE Mİ. AÇIKLADI! - Son Dakika

Hadise... HAMİLE Mİ. AÇIKLADI!

Hadise... HAMİLE Mİ. AÇIKLADI!
Son Güncelleme: 25.04.2022 07:23

Hadise, önceki gün Karaköy'de nişanlısı Mehmet Dinçerler'le bir mekandan çıkarken çantasıyla karnını kapatmıştı. Bu hareketinden sonra hamile olduğu iddia edilen Hadise'den, '2. Sayfa'ya özel açıklama geldi. Hadise, iddialara son noktayı koydu.

Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Mekan çıkışında ise koruma gerginliği yaşandı. Dinçerler'in koruması, gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Çiftin ortasına geçen ve hemen önlerinde yürümeye başlayan koruma, iş insanını da gerdi. Durumu fark eden Dinçerler, korumasını sert bir şekilde uyararak, gitmesini istedi.

HADİSE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Ünlü şarkıcı, muhabirlerin "Maldivler'de mi evleneceksiniz?" sorusu üzerine kahkaha attı.

Hayli neşeli olduğu görülen Hadise, "Mehmet Bey'i desteklemek için mi fotoğraf paylaştınız?" sorusuna da kahkahayla karşılık verdi.

Son olarak beraber görüntülenen çift yeni bir iddiayla gündeme geldi. Hadise'nin çantasıyla karnını kamufle etmesi hamile iddialarının konuşulmasına sebep oldu.

Genellikle özel hayatı hakkında konuşmamayı tercih eden Hadise en sonunda açıklama yaptı.

Hadise, '2. Sayfa' programına yaptığı özel açıklamada iddiayı "Hamile değilim" diyerek yalanladı.

Şarkıcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bizim de ailelerimiz var. Ben gülüp geçiyorum ama ailelerimiz üzülüyor.

Çocuk istiyoruz fakat her şeyin zamanı var. Örf ve adetlerimize bağlı bir çiftiz."

Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülenen Hadise'nin daha önce de imam nikahı kıydığı iddia edilmişti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hadise... HAMİLE Mİ. AÇIKLADI! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise... HAMİLE Mİ. AÇIKLADI! - Son Dakika
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