Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli - Son Dakika
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Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli

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Kendine göre ideal erkeğin tanımını yapan Hadise, "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir" dedi. Hadise'nin yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşaması dikkat çekti.

12.12.2024 14:56  Güncelleme: 15:28
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Pop müzik sanatçısı Hadise, kendine göre ideal erkeğin nasıl olması gerektiğini tarif etti.

"FİLM ÜZERİNE SOHBET EDEMİYORSAN BU İLİŞKİ DEĞİLDİR"

Hadise, "Yakışıklılık önemli değil. Filmi izledikten sonra o kişiyle film üzerine sohbet edemiyorsan, bu bir ilişki değildir." dedi. Hadise'nin bu sözlerinin üzerine yönetmen Şenol Sönmez ile ilişki yaşaması dikkat çekti.

Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli

Bir erkekte aradığı başlıca özellikleri sıralayan Hadise şöyle konuştu:

SADIK

"Her anlamda sadık olmalı. Örneğin bir yemekten seni rahatsız edecek şekilde bir kadına bakmamalı. Bir kadını beğenmek başkadır. Ben de bazen bir kadına bakıp 'Ne kadar güzel bir kadın' diyorum ama partnerini rahatsız edecek şekilde bakmamalı."

DESTEKÇİ

    "Çok önemli"

    SABIRLI

    "Benimle olmak. Çünkü"

    KOMİK

    "Kesinlikle komik olmalı. İlişki yaşadığım erkeğin komik olması bence ikimiz için de büyük bir ilham kaynağı. Çünkü o, beni de besliyor"

    SORUMLULUK SAHİBİ

    "Sorumluklarının farkında olmalı"

    Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli

    Yönetmen, Magazin, Hadise, Son Dakika

    Son Dakika Magazin Hadise, ideal erkek tanımını yaptı: Film sohbeti yapabilmeli - Son Dakika

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      Yorumlar (7)

    • Hasan null:
      +18 film heralde bahsettiği (katılanlar) 17 0 Yanıtla
    • Nedim KARADAĞ:
      Yaparım, filmi eleştiririm yeterki sen iste. 6 0 Yanıtla
    • Hakan Kan:
      Bırak gurban olduğum listeye adını yazdırana geliyo sıra ne kriteri? 4 0 Yanıtla
    • Balan Guler:
      Bütün Futbol camiiasi üzerinden geçmiş , birde seciciyim.demezmi la bırak get 3 0 Yanıtla
    • Murat Çil:
      Reza Zarrab diyor yani 0 0 Yanıtla
    • Emre Akcay:
      Tamam ben kabul ediyorum varım diyorummm 0 0 Yanıtla
    • Mustafa Altuntas:
      Haber değeri nedir çokmu önemli 0 0 Yanıtla
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