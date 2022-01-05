Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler, borcu 130 milyon lirayı bulunca konkordato talebinde bulundu

İş insanı Mehmet Dinçerler'in başı borçlarla derde girdi.

Üçü de aile şirketi konumundaki Baklavacı Hacı Sayid Gıda AŞ, kahve zinciri Gloria Jean's markasının bağlı olduğu Grup DNC Gıda AŞ ile Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri şirketi için 2019 yılında Konkordato talebinde bulunulmuştu. Anılan başvuruda, üç şirketin ortağı konumundaki baba Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler için de konkordato talep edilmişti.

KONKORDATO TALEBİNE RET

Üç şirketin mali sıkıntıya düşmesine ise kurlardaki artış, kredi faizlerindeki düşüş ile nakit akışının bozulması gerekçe gösterilmişti. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yargılama sonrası, üç şirketin ortakları için red kararı verdi. Mahkeme, üç şirketin konkordato talebini ise kabul etti.

BORÇ 130 MİLYON SEVİYESİNDE

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu karara aralarında bankaların da olduğu bazı alacaklılar itiraz etti. İtirazı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 45. Hukuk Dairesi ele aldı. Dosyaya bakan Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı kaldırdı. Daire'nin bu kararı ile birlikte üç şirket ile ortakları hacizlere karşı korumasız konuma geldi. Anılan şirketlerin toplam borcu ise 130 milyon TL seviyesinde. Anılan borçlara; şirket ortaklarının da şahsi kefaleti bulunuyor. Dolayısıyla, alacaklıların söz konusu kişilere de yönelmesi bekleniyor.

MAHKEME KARAR VERECEK

Dinçerler Ailesine ait şirketlerin avukatı Abdurrahman Bayramoğlu ise, istinaf mahkemesinin kararına ilişkin "İstinaf'ın kararı sonrası dosya yeniden Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne döndü. Mahkeme, bilirkişi raporu talep etti. Hazırlanacak rapor sonrası mahkeme bir karar verecek" diye konuştu. Mahkeme, ilk duruşma için 27 Ocak'a gün verdi.

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmuştur.