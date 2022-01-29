Hadise ile eve girerken görüntülenen Mehmet Dinçerler isyan etti: Otoparkıma pusu kuruldu, bu haneye tecavüz

Ünlü şarkıcı Hadise ile bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler evlilik kararı aldı. Sevgilisinin evlilik teklifini kabul eden Hadise, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. İkili, önceki gün Dinçerler'in evine girerken görüntülendi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKIP EVE GİRDİLER

Çift, önceki akşam Dinçerler'in Arnavutköy'deki evine girerken görüntülendi. 34 yaşındaki Mehmet Dinçerler'in özel şoförü basın mensuplarının görüntü almaması için kameraların önüne geçti. İkili, muhabirlerin "Hadise hanım evlilik teklifi hayırlı olsun, geçen gün de Mehmet Bey'in kız kardeşinin düğününde aileler de tanıştı. Neler söylemek istersiniz?" sorularına cevap vermeyip, hızlıca araçtan indi. Araçtan önce inen Hadise ise anahtarla kapıyı açarken sorulara da cevap vermedi.

"BU HANEYE TECAVÜZ"

Otoparktan eve girerken görüntülenmelerine sinirlenen Mehmet Dinçerler, sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak sitem etti. "Bu kadar artık çok fazla" diyen Dinçerler, "Benim evimin otoparkına pusu yapıp, evimin bahçesinde görüntü almazsınız! Bu haneye tecavüz. ''Yardımcım önünüze geçip engel olmazsa bizimle eve mi çıkacaksınız? Bu basın özgürlüğü değil, bu düpedüz özel hayata taciz. Sizinle mahkemede hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.