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Hadise ile Evlenmeye Hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flaş Karar - Son Dakika

Hadise ile Evlenmeye Hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flaş Karar

31.01.2022 21:20
Hadise ile Evlenmeye Hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flaş Karar

Ünlü şarkıcı Hadise ile evlenmeye hazırlanan iş insanı Mehmet Dinçerler'den flaş bir karar geldi. Borçları yüzünden gündemde olan Mehmet Dinçerler, Instagram hesabını kapattı.

Ünlü şarkıcı Hadise, 20 Ocak'ta bir süredir birlikte olduğu iş insanı Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi almıştı. 3 milyon TL'lik tektaşıyla çok konuşulan Hadise, evlilik teklifinden sonra paylaştığı video'yla, "Bölümümüz şimdi başlıyor" diye yazmıştı. Dinçerler'in sevgilisine tek taktığı tektaş günlerce konuşulmuştu.

Dinçerler'in aile şirketleri için ocak ayının başında konkordato kararı verilmişti. İstinaf mahkemesi verilen kararı kaldırmasından sonra Dinçerler Ailesi, mahkemelik olmuştu. Geçtiğimiz günlerde duruşmada Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye aldığı yüzük damga vurmuştu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler'in avukatı, "40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" demişti.

Üç şirketin yönetim ve denetim yetkisi, mahkemenin atadığı kayyumda olacak. Mehmet Dinçerler'in son dönemde hakkında çıkan borç iddialarından sonra Instagram hesabını kapattığı iddia ediliyor.

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Mehmet Dinçerler, Instagram, Hadise, Ocak, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise ile Evlenmeye Hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flaş Karar - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise ile Evlenmeye Hazırlanan Mehmet Dinçerler'den Flaş Karar - Son Dakika
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