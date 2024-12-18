Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı - Son Dakika
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Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı

Hadise\'nin \'\'Hiç sevmiyorum\'\' dediği şarkıcı ortaya çıktı

''Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?'' sorusuna, ''Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum'' cevabını veren Ünlü şarkıcı Hadise'nin, sevmediği ismin kim olduğu ortaya çıktı.

18.12.2024 16:29  Güncelleme: 17:01
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Konuk olduğu bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı Hadise, burada anlattığı Sinan Akçıl'la ayrılık hikayesi ile gündeme oturmuştu.

Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği şarkıcı ortaya çıktı

O ŞARKICI İÇİN 'HİÇ SEVMİYORUM' DEMİŞTİ

39 yaşındaki popçu, aynı programda, "Şu şarkı keşke benim olsaydı diyerek andığın bir şarkı var mı?" sorusuna, "Var ama söylemeyeceğim çünkü alan şarkıcı hiç sevmiyorum" yanıtını vermişti.

Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği şarkıcı ortaya çıktı

HADİSE'NİN SEVMEDİĞİ İSMİ AÇIKLADI

Son olarak, Hadise'nin sevmediği şarkıcının kim olduğunu besteci ve aranjör Emrah Karaduman açıkladı. Karaduman, 2016 yılında Aleyna Tilki ile birlikte imza attığı "Cevapsız Çınlama"nın ilk önce Hadise'ye gittiğini söyledi. Ünlü isim, Hadise'nin iş birliği yapmak istememesi üzerine de Aleyna Tilki'de karar kılındığını aktardı. Karaduman, sözlerini, "Birbirlerini tanısalar severler de işte" diyerek tamamladı.

Hadise'nin 'Hiç sevmiyorum' dediği şarkıcı ortaya çıktı

Kültür Sanat, 3-sayfa, Magazin, Hadise, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Çil:
    bizde hadiseyi sevmiyoruz sanatçı bile değil motor 15 3 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    bir ipte İki Cambaz oynamaz Deli deliyi görünce sopasını saklarmış 5 0 Yanıtla
  • İsa Arslanca:
    Sevmesekte saygi duymak lyi olur 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çapkın 1 0 Yanıtla
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