Hakan Ergün, İlhan Şeşen'e ait 'Ne İstesem Oluyor' parçasını coverlıyor

Anadolu Rock Müziği'nin sevilen isimleri arasında yer alan Hakan Ergün, unutulmaz eserleri coverlayarak beğeni toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Barış Manço'nun 'Ahmet Bey'in Ceketi' adlı şarkısını coverlayarak klip çeken Ergün, şimdi ise sanatçı İlhan Şeşen'in 'Ne İstesem Oluyor' parçasını coverlayacağını açıkladı. Eserleri genç nesle aktardığını söyleyen Ergün, "Olumlu geri dönüşler aldığım için doğru yolda olduğuma eminim" dedi.

Unutulmaz sanatçılar İlhan Şeşen, Barış Manço ve Cem Karaca'ya ait şarkıları Anadolu Rock müzik tarzıyla yorumlayan Hakan Ergün, son olarak İlhan Şeşen'e ait 'Ne İstesem Oluyor' adlı şarkıya cover yaparak müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"UNUTULMAZ ŞARKILARI GENÇ NESLE AKTARIYORUM"

Geçtiğimiz aylarda Barış Manço'nun 'Ahmet Bey'in Ceketi' adlı şarkısını coverlayarak klip çeken Hakan Ergün, "Haddimi aşmayarak unutulmaz şarkıları yeniden cover yapıyor ve genç nesile aktarmaya devam ediyorum. Olumlu geri dönüşler aldığım için doğru yolda olduğuma eminim. Yakın bir zamanda yine İlhan Şeşen'e ait Ne İstesem Oluyor' parçasıyla müzikseverlerle buluşacağım için oldukça heyecanlıyım. Umarım yeni coverlayacağım bu şarkı da çok sevilir ve olumlu geri dönüşler alırım" diye konuştu.