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Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi - Son Dakika

Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi

20.01.2022 01:16
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi

Aygün Aydın ile olaylı bir şekilde ayrılan Hakan Sabancı, oyuncu Dilara Aksüyek ile yakınlaştığı ileri sürüldü. Aksüyek, daha önce Sabancı ile aşk yaşadıkları yönündeki haberleri yalanladı ancak ikili önceki akşam Cihangir'de birlikte görüntülendi.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 30 yaşındaki iş insanı Hakan Sabancı'nın, oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşadığı konuşuluyordu. İkili, önceki akşam Cihangir'de bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı.

"ARAMIZDA AŞK YOK"

Aşk iddialarına ilk kez yanıt veren Hakan Sabancı "Arkadaşız, aramızda aşk yok." dedi. Aksüyek ise "Daha önce de dediğim gibi aşk yaşamıyoruz. Ortak arkadaşımızın doğum gününe geldik" ifadelerini kullandı.

İstanbullu Gelin dizisindeki rolüyle adını duyuran Dilara Aksüyek, son olarak Arka Sokaklar dizisinin genç oyuncusu Onur Bay ile aşk yaşamıştı.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır. İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi
Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi
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Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı, Cihangir, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hakan Sabancı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Dilara Aksüyek ile görüntülendi - Son Dakika
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