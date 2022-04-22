Hakan Sabancı... 'DİKKAT ŞEYMA HAMİLE KALMASIN!' - Son Dakika

Hakan Sabancı... 'DİKKAT ŞEYMA HAMİLE KALMASIN!'

Hakan Sabancı... \'DİKKAT ŞEYMA HAMİLE KALMASIN!\'
Son Güncelleme: 22.04.2022 12:41

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde aşk iddialarını yalanlayan Subaşı'nın Sabancı ile adının yine anıldığını duyan Seren Serengil, Hakan Sabancı'yı uyardı.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası yeniden gündeme geldi.

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı'nın el ele görüldüğü iddiası Söylemezsem Olmaz programında konuşuldu.

Arto Şeyma Subaşı konuşmasında "Bence Şeyma yapıştı iyi bir alternatif yoksa" dedi.

Seren Serengil ise Hakan Sabancı'yı uyardı. Seren Serengil konuşmasında "Aygün hamile kaldığını iddia etti, Şeyma'nın yöntemi de bu.

Daha önce ne yaptı imkansız bir şeyi hamile kalarak başardı.

Çok dikkat et Şeyma Subaşı, hamile kalmasın… Biz uyaralım da..." dedi.

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Bircan Bali ise "Doğum kontrol yöntemlerinden haberleri vardır diye düşünüyorum Hakan kontrollü olur" yorumunda bulundu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hakan Sabancı... 'DİKKAT ŞEYMA HAMİLE KALMASIN!' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Sabancı... 'DİKKAT ŞEYMA HAMİLE KALMASIN!' - Son Dakika
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