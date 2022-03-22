Hakan Ural'dan muhalif sanatçılara çınar ağacı tepkisi: Bunlar militan - Son Dakika
Üye Girişi

Hakan Ural'dan muhalif sanatçılara çınar ağacı tepkisi: Bunlar militan

22.03.2022 21:16
Hakan Ural'dan muhalif sanatçılara çınar ağacı tepkisi: Bunlar militan

İBB'nin Beşiktaş'ta 112 adet çınar ağacını kesmesiyle ilgili konuşan Hakan Ural, konuya sessiz kalan sanatçılara sert tepki göstererek özde yalandan en ufak bir konuda 'burda ağaçlar kesiliyor, burada bilmem ne oldu' diyenlerin gıkı çıkmıyor. Bunlar fanatik ideoloji sahibinden daha militan" dedi.

Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde koruma altındaki 112 adet çınar ağacının, bir mantarın yol açtığı kanserhastalığı gerekçesiyle kesilmişti.

Konuyla ilgili sunuculuğunu Nur Tuğba Namlı ile beraber yaptığı Neler Oluyor Hayatta programında konuşan Hakan Ural, İBB'yi eleştirerek ağaç kesimine ses çıakrtmayan sanatçılara ise çok sert tepki gösterdi.

Açıklamalarında Ural, "Doğa ağaç seveniyiz diye kıyameti kopartanlar yalandan bazı sanatçılar var. Bunların hepsinin ne kadar boş olduğu, ne kadar samimiyetsiz olduğu buram buram samimiyetsizlik koktuğunu anlamış olduk. Sözde yalandan en ufak bir konuda 'burada ağaçlar kesiliyor, burada bilmem ne oldu' diyenlerin gıkı çıkmıyor. Bunlar fanatik ideoloji sahibinden daha militan. Bunu bile söyleyecek kadar dürüst ve cesur değiller. O kadar işleri boş. Ne oldu? Bir gık etseydiniz bari. Bunların samimiyetsizliği çıktığı için müthiş mesut oldum. Bunlara çentiği attım. Bunların işi gücü işgüzarlık. Ben onların ismini biliyorum, cismini biliyorum. Kim olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program Battalgazi Belediyesinden huzurevi sakinlerine özel program Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi Yesilyurt'ta 'et entegre tesisi' hizmete girdi

Hakan Ural, Çınar, İBB, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan muhalif sanatçılara çınar ağacı tepkisi: Bunlar militan - Son Dakika


Son Dakika
20:47 Acı tesadüf! Mühimmat sevkiyatında yaşanan patlamada polis memuru şehit düştü! Amcasıyla aynı kaderi paylaştı
20:21 Bakan Koca, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet hakkında konuştu: Peşinen bir taraf suçlu, diğer taraf masum değildir
20:17 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 90 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 426 yeni vaka tespit edildi
20:16 Basın toplantısına damga vuran anlar! Hollandalı gazetecinin Rutte'ye soru sorduğu esnada elinin cebinde olması dikkat çekti
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 21:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Hakan Ural'dan muhalif sanatçılara çınar ağacı tepkisi: Bunlar militan - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement