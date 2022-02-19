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Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki - Son Dakika

Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki

19.02.2022 19:50

Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek isimli şarkısına ilginç bir tepki vererek Neler Oluyor Hayatta programında mehter marşı çaldırdı.

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın Geççek isimli son şarkısı, politik mesaj taşıdığı iddiasıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Son 24 saatte dünyada 2. en çok izlenen, beğenilerde ise birinci olmayı başaran Megastar'ın şarkısına Hakan Ural'dan ilginç bir tepki geldi.

PROGRAMDA MEHTER MARŞI ÇALDIRDI

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta'nın sunucularından Hakan Ural, 18 Şubat Cuma tarihinde yayınlanan programının sonunda "Bu memleketi, vatanı ve insanlarını seven herkese gelsin" diyerek mehter marşları arasında en çok bilinen Ceddin Deden'i çaldırdı.

Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki

TARKAN'IN ŞARKISI REKOR GÖRÜNTÜLENME ALDI

Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada en çok konuşulan konu olmayı başaran Geççek şarkısı, daha şimdiden Youtube'da 11 milyon, Instagram'da 10 milyon, Twitter'da ise 13 milyon görüntülenme aldı.

Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki
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Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki 'Geççek' dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın 'Geççek'i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar! Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!

Hakan Ural, Tarkan, Geççek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hakan Ural'dan Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşlı tepki - Son Dakika
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