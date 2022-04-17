Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinden paylaştı: Sevmek ayıp mı yahu - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sanatçılarla iftar programında bir araya geldi. Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimleirn katıldığı iftar yemeğinde sunucu Hakan Ural da vardı. Ural, iftar sonrası bir paylaşım yaptı.

"SEVMEK AYIP MI YAHU"

Hakan Ural Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la pozlarını Instagram'dan paylaşarak duygularını ifade etti. Ural paylaşımında " Reis ile iftar. Memleketi milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiri ile defalarca temsil ettiği makamda halkına ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit mert vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu" dedi.