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Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım - Son Dakika

Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım

23.12.2021 11:11
Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım

Burak Özçivit, dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfrettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Ünlü oyuncu hakime "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim" dedi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'inin haberine göre; Oyuncu Burak Özçivit'in, başrol oyuncusu olduğu "Kuruluş Osman" dizisinin çekimleri sırasında set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına önceki gün başlandı. Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Burak Özçivit ile avukatı Serkan Toper katıldı. Müştekiler Okan Ş., Mehmet Burak K. ve Atakan Ö. ile avukatları Yunus Gümüş de salonda hazır bulundu. Gizli olarak görülen davada set çalışanları Burak Özçivit'in kılıç sahnelerinin çekimi sırasında kendilerine kalkan tutturmak istediğini, kabul etmeyince küfrettiğini söyledi: "Çadırdan çıkıp bütün ekibe küfretti. Suları tekmeledi. Yaklaşık 15 dakikalık konuşma içerisinde kesinlikle özür kelimesi yoktu."

Duruşma ertelendi

Oyuncu, hakimin "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim." Yaklaşık 3 saat süren duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Burak Özçivit ifadesinde, olayın uzlaştırmaya gittiğini ve şikayetçi set çalışanların burada fahiş para istediğini iddia etti ve ekledi: "Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu. Yardım istedim. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. 3 gün üst üste de attan düştüm, alınmayan önlemler yüzünden. Başka sahnede 'Ses olmasın' dediler. 'Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak' dedim. O da bana sert çıktı. Karşılıklı seslerimiz yükseldi."
Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım
Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım

Asliye Ceza Mahkemesi, Burak Özçivit, Hürriyet, Aziz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım - Son Dakika Magazin


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