Hâkim karşısına çıkan Burak Özçivit: Kamu yararına çalışırım

Duruşma ertelendi

Oyuncu, hakimin "Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ediyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kabul ediyorum. Ayrıca kamuya yararlı bir işte gönüllü çalışmayı da kabul ederim." Yaklaşık 3 saat süren duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Burak Özçivit ifadesinde, olayın uzlaştırmaya gittiğini ve şikayetçi set çalışanların burada fahiş para istediğini iddia etti ve ekledi: "Tehlikeli bir sahne çekiyorduk. Bize doğru kılıçlar sallanıyordu. Yardım istedim. Bana bir şey olduğu takdirde işi devam ettiremiyoruz. 3 gün üst üste de attan düştüm, alınmayan önlemler yüzünden. Başka sahnede 'Ses olmasın' dediler. 'Senin vazifen yolu kesmek değil beni korumak' dedim. O da bana sert çıktı. Karşılıklı seslerimiz yükseldi."