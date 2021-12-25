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Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı - Son Dakika

Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı

25.12.2021 13:11
Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı

Yaz ayında Göcek'te oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşam da popçu Aleyna Tilki'yle buluştu. Demirhisar, Tilki ve Sarıkaya ile neden görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile ve iş insanı Haldun Demirhisar, geçen akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden iş insanı zafer işaretiyle poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı.

Haldun Demirhisar geçen yaz da Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili, Demirhisar'ın Göcek'teki çiftliğinde baş başa görüntülenmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Gazetelerin manşetlerini süsleyen olayla ilgili Haldun Demirhisar, Odatv'ye konuştu.

"SEVGİLİ OLDUĞUMUZA DAİR HABERLER YAPILDIĞINDA..."

Demirhisar Aleyna Tilki'nin çocuğunun arkadaşı olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz. Bizim böyle sevgili olduğumuza dair haberler yapıldığı zaman Türkiye'nin sanat çıtası aşağıya çekiliyor. Türkiye'nin sanat çıtasını hep beraber yukarıya çıkaralım.

"HERKESLE GÖRÜŞÜYORUM"

Ben sanatla ilgilenen birisiyim. Sanatla ilgili birçok projede yer aldım. Herkesle görüşebildiğim kadar görüşüyorum. Plastik sanatlarda resim, müzik ve heykelde de birçok iş yaptım.

Aleyna benim canımın içi, oğlumun arkadaşı. Benim de arkadaşım. Bu görüşmelerin sonucunu magazin sayfalarında değil kültür ve sanatta görelim.

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı
Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı
Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı

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Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Türkiye, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Haldun Demirhisar'dan Serenay Sarıkaya ve Aleyna Tilki itirafı - Son Dakika
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