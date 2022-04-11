Haluk Levent... ADANA'DAKİ İNGİLİZ ÇÖPLERİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Toplumsal olaylara yönelik yardım çalışmalarıyla bilinen ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, İngiltere'den getirtilen tonlarca çöpün yarattığı sorunlara çözüm arayışı için Adana'ya geldi.

Levent, memleketi Adana'da çöp sorunlarıyla ilgili olarak, aralarında geri dönüşüm işletmelerinin de bulunduğu çeşitli kesimlerle toplantılara başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"Bugün Adanada'yız. İngiltere'den getirilen çöplerin şehre etkilerini tartışacağız, çözüm arayacağız.

Belediye, Valilik, STK'ler ve geri dönüşüm işletme sahipleri ile ayrı ayrı toplantılar planladık.

Adana'nın bu çöplerden kurtarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız" diyen Haluk Levent, şehirde ilk olarak Adana Valisi Süleyman Elban'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı ziyaret etti.

"DENETİM, DENETİM, DENETİM!"

Ünlü sanatçı, çöplerin bulunduğu bölgede bir basın açıklaması da gerçekleştirdi.

"Atık konusunda artık 'İngiliz çöpü' kavramı olmasın istiyoruz.

Kendi atıklarımızın değerlendirilmesinin vakti geldi" diyen Levent, talepleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

"SÖZ VERDİLER"

Basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

1) Geri dönüşüm işletmeleri Adana'nın 18 ayrı bölgesindeki çöp (atık) yığınlarını en geç 1 ay içinde temizleyecekler.

'Biz de bu durumdan rahatsızız. Sorumlular bulunup cezalandırılsın.

Biz de her gün denetlenmeye hazırız' dediler. Ve söz verdiler!

2) Geri dönüşüm şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atık miktarın ve bunların nasıl bertaraf edildiğinin kamuoyu ile şeffaf paylaşılmasını istiyoruz.

3) Atık konusunda artık 'İngiliz çöpü' kavramı olmasın istiyoruz.

Kendi atıklarımızın değerlendirilmesinin vakti geldi.

Yeni adımlar atıldı ama hem toplumu bilinçlendirme hem de yerli atığa teşvik konusunda da iyileştirmeler bekliyoruz.

"TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ"

4) Denetim denetim denetim! Bir kez daha bu sorunun yaşanmaması için kamu denetiminin artırılmasının yanı sıra 'gelişigüzel atık bırakanlar, kendi deposunu yakanlar, gecenin bir vakti bir yerlere atık terk edenler' için cezai yaptırımlar artırılmalı.

5) Güzel Adana'nın bu çöp (atık) sorunu STK'lerle yaptığımız toplantılarla çözüme kavuştu mu?

Tabii ki değil! Bu bir adım sadece. Süreci takip edeceğiz.

Ve bir kez daha bu sorunla karşılaşırsak tüm Adana ile birlikte yürümek dahil çözüm için ne gereken tüm yolları deneyeceğiz.