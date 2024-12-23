Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

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Ünlü sanatçı Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in durumu yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak.

23.12.2024 16:43  Güncelleme: 17:17
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Ahbap Derneği'nin kurucusu sanatçı Haluk Levent'ten sevenlerini üzen haber geldi. Haluk Levent bu sabah göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre; 56 yaşındaki Haluk Levent, bu sabah göğüs ağrıları nedeniyle hastanede müşahede altına alındı.

Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

DURUMU YARIN SABAH BELLİ OLACAK

Tedbir olarak müşahede altına alınan Haluk Levent'in sağlık durumu, yarın sabah yapılacak anjiyo sonrası belli olacak. Hayranlarına korkulacak bir şey olmadığı mesajı da doktoru aracılığıyla ileten Haluk Levent'in sağlık durumu, birkaç gün içinde netleşecek.

Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı

Haluk Levent, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • B BAYRAKTAR:
    Bir çok bakan ve milletvekilin den daha ülkeye katkısı olan adam. Geçmiş olsun… 20 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    b boş herif bunu bile siyasete bağlayacak kadar zavallısın geçmiş olsun halukçum 4 11 Yanıtla
  • Ender seker:
    allah şifa versin inşallah 14 0 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    ALLAH YARDIMCISI OLSUN İNŞALLAH 13 0 Yanıtla
  • monşer null:
    Geçmiş Olsun Acil Şifalar Diliyorum Dostum 7 0 Yanıtla
  • Alparslan:
    Allah şifa. versin... iyi insan... 7 0 Yanıtla
  • Reyhan Bulgurcuoglu:
    Allah tez zamanda şifa versin.Duacınızım 3 0 Yanıtla
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