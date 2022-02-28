Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım - Son Dakika
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Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım

28.02.2022 09:44

Derneğiyle birlikte yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Haluk Levent, kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı. Açılışta soruları yanıtlayan şarkıcı, "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet, kalça" cevabını vererek herkesi güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde savaşla mücadele eden Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyleyen Haluk Levent, önceki gün Ömür Gedik ile kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı. Şarkıcı, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"İNSAN KENDİ BEDENİYLE ÖZGÜRDÜR"

Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten 'Estetik düşünüyor musunuz?' sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım

"KALÇA DOLGUSU YAPTIRACAĞIM"

Levent, bir erkek muhabirin "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de "Evet, kalça dolgusu" diyerek herkesi güldürdü. Levent, "Oğlum ilk sana yaptıracağım" diyerek kendisine soru soran muhabire de takılmayı ihmal etmedi.

Haluk Levent'ten 'Estetik düşünüyor musunuz?' sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım
Haluk Levent'ten 'Estetik düşünüyor musunuz?' sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım
Haluk Levent, Ukrayna için de harekete geçti: 5 tır gönderilecek!
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Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent'ten 'Estetik düşünüyor musunuz?' sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım - Son Dakika


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