Haluk Levent'ten "Estetik düşünüyor musunuz?" sorusuna güldüren cevap: Kalça dolgusu yaptıracağım - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde savaşla mücadele eden Ukrayna için 5 yardım tırı göndereceklerini söyleyen Haluk Levent, önceki gün Ömür Gedik ile kardeşinin güzellik merkezi açılışına katıldı. Şarkıcı, kendisini görüntülemeye gelen basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

"İNSAN KENDİ BEDENİYLE ÖZGÜRDÜR"

Oldukça keyifli olduğu görülen şarkıcı, estetikle ilgili düşüncelerinden bahsederken "Bir insan kendisini güzel hissetmek istiyorsa dışarıdaki yorumlar anlamsız. İnsan kendi bedeniyle özgürdür. İnsan kendini nasıl güzel görmek istiyorsa bizim onu eleştirme hakkımız yok" ifadelerini kullandı.

"KALÇA DOLGUSU YAPTIRACAĞIM"

Levent, bir erkek muhabirin "Estetik yaptırmayı düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de "Evet, kalça dolgusu" diyerek herkesi güldürdü. Levent, "Oğlum ilk sana yaptıracağım" diyerek kendisine soru soran muhabire de takılmayı ihmal etmedi.